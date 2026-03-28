«Понадобится вся служба безопасности UFC». Аник — о бое Чимаева и Стрикленда

Комментатор Ultimate Fighting Championship (UFC) Джон Аник высказался о будущем поединке между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом.

«Хамзат — самая электризующая сила в этом виде спорта. Нет визуального образа в ММА, подобного Хамзату Чимаеву. Я всегда слишком взволнован, чтобы комментировать бой, когда он выходит в октагон, потому что в Хамзате Чимаеве есть эта свирепость и неоспоримый магнетизм.

Я думаю, неделя боя будет абсолютно безумной, и я думаю, нам понадобится вся служба безопасности UFC», — сказал Аник на YouTube-канале Mike Bohn.