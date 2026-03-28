Главная Бокс/ММА Новости

В АСА отреагировали на прерванный из-за тычка в глаз чемпионский бой

В АСА отреагировали на прерванный из-за тычка в глаз чемпионский бой
Комментарии

Президент АСА Магомед Бибулатов прокомментировал итоги главного боя турнира АСА 201 в Минске между россиянином Александром Подлесным и чемпионом в легчайшем весе бразильцем Жосиелем Силвой. Напомним, поединок был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз со стороны Подлесного во втором раунде.

«Расстроен. В то же время понимаю, что это бои, здесь может всё, что угодно случиться. Очень ждал этого боя, потому что Силва и Подлесный — лучшие ударники в этом весе, этот поединок должен был быть боем вечера. Следующий претендент определится совсем скоро в Санкт-Петербурге на турнире АСА 202 между Осимхоном Рахмоновым и Ренатом Ондаром», — сказал Бибулатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

