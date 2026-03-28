Павел Воля отреагировал на победу Ильяса Хамзина над французом в Екатеринбурге

47-летний российский комик, телеведущий, актёр телевидения, озвучивания и дубляжа Павел Воля отреагировал на победу своего соотечественника и представителя смешанных единоборств Ильяса Хамзина в поединке с французом Алексом Лоорэ.

«Фантастический бой, Ильяс, спасибо тебе огромное. Соперник тоже молодец, если честно, крепкий парень. Спасибо огромное. Удовольствие гигантское. Ладно наше удовольствие, сколько трудов это стоило. Вообще умница», — приводит слова Воли пресс-служба RCC.

Поединок Ильяса и Алекса прошёл на совместном турнире RCC и Karate Combat в Екатеринбурге 27 марта и завершился победой россиянина единогласным решением.

Турнир посетило много медийных людей, в числе которых Михаил Галустян, Михаил Пореченков, Алексей Чадов, Владимир Яглыч, Василий Пельмень, Супер Стас и другие.