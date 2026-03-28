PFL Питтсбург 2026
Делла Маддалена объяснил своё расстроенное лицо во время боя с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена спустя четыре месяца после титульного поединка с Исламом Махачевым рассказал о причинах своего эмоционального состояния во время боя. Австралиец признался, что его грустное выражение лица не было связано с травмой, а стало следствием досады от происходящего в октагоне.

На турнире UFC 322 в ноябре 2025 года Делла Маддалена проиграл российскому чемпиону единогласным решением судей. Австралиец не смог навязать свою боксёрскую работу, проигрывал в борьбе и уже в середине боя демонстрировал недовольство, за что получил замечание от своего тренера, попросившего убрать «жалкое выражение лица».

«Это было просто разочарование. Я готовился к этому бою всю жизнь, но ничего не получалось. Не мог найти свой ритм, постоянно уступал в борьбе. На лице отражалась чистая досада», — цитирует Делла Маддалену MMAmania.

