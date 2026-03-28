Прокуроры сняли одно из уголовных обвинений против Джервонты Дэвиса

Прокуроры сняли с боксёра Джервонты Дэвиса обвинение в незаконном лишении свободы по делу о домашнем насилии, сообщает TMZ Sports.

31-летний американец был арестован в январе после нескольких недель поисков. Танка обвинили в том, что он применил физическую силу в отношении танцовщицы в одном из «джентльменских клубов» Майами в октябре 2025 года.

Изначально Дэвису предъявили три обвинения: насилие, похищение человека и незаконное лишение свободы. Согласно судебным документам, обвинение в незаконном лишении свободы было снято в четверг по местному времени. По информации источника, обвинение в насилии и похищении человека осталось в силе.

По версии потерпевшей, у которой были близкие отношения с боксёром, Дэвис схватил её на рабочем месте «одной рукой за затылок, потянув за волосы, а другой — за горло». Женщина сообщила полиции, что боксёр «силой сопроводил» её вниз по лестнице и к парковке, удерживая за затылок, после чего отпустил.

Пострадавшая обратилась в полицию через несколько дней после инцидента, а затем подала на Дэвиса в суд.

Дело уже повлияло на карьеру непобеждённого боксёра (30-0-1). Поединок Джервонты Дэвиса с Джейком Полом был отменён из-за предъявленных обвинений. Вместо этого Пол встретился с Энтони Джошуа.