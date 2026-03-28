Исраэль Адесанья заявил, что не поедет на турнир UFC в Белый дом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что не будет присутствовать на турнире Freedom 250 на лужайке Белого дома, хотя ранее хотел попасть в его кард.

«Мне это было интересно только потому, что тогда мир был другим. Но сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию, это не то, что меня интересует. Да, я даже не поеду туда, чтобы его посмотреть. Сделаю это, не выходя из своего уютного дома в Новой Зеландии», — приводит слова Адесаньи издание MMA Junkie.

В главном событии турнира UFC Freedom 250 состоится объединительный бой в лёгком весе между Илиёй Топурией и Джастином Гэтжи, в соглавном — Алекс Перейра встретится с Сирилем Ганом за временный титул в тяжёлом весе. В карде также значатся Шон О’Мэлли и Майкл Чендлер.