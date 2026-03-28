Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Питтсбург 2026
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья заявил, что не поедет на турнир UFC в Белый дом

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что не будет присутствовать на турнире Freedom 250 на лужайке Белого дома, хотя ранее хотел попасть в его кард.

«Мне это было интересно только потому, что тогда мир был другим. Но сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию, это не то, что меня интересует. Да, я даже не поеду туда, чтобы его посмотреть. Сделаю это, не выходя из своего уютного дома в Новой Зеландии», — приводит слова Адесаньи издание MMA Junkie.

В главном событии турнира UFC Freedom 250 состоится объединительный бой в лёгком весе между Илиёй Топурией и Джастином Гэтжи, в соглавном — Алекс Перейра встретится с Сирилем Ганом за временный титул в тяжёлом весе. В карде также значатся Шон О’Мэлли и Майкл Чендлер.

Материалы по теме
От безумной любви к аниме — до Зала славы UFC. Биография Исраэля Адесаньи
От безумной любви к аниме — до Зала славы UFC. Биография Исраэля Адесаньи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android