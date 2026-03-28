«На свидании». Арман Царукян потроллил Джорджио Пулласа, опубликовав фото с Ниной Драмой

Российский боец UFC Арман Царукян опубликовал в соцсетях фотографию со своей подругой, блогершей Ниной Мари Даниэль, более известной как Нина Драма, подписав снимок: «На свидании». Публикация стала ответом на недавние слова борца вольного стиля Джорджио Пулласа.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

На пресс-конференции перед реваншем на турнире RAF 07 Пуллас спросил, может ли он купить свидание с Ниной за € 10 тыс., назвав её «девушкой Царукяна». Боец резко отреагировал: «Можешь говорить обо мне, но не о моей семье или друзьях».

Для Царукяна и Джорджио Пулласа это будет реванш, их первая схватка завершилась скандальной победой Царукяна и последовавшей потасовкой после боя.

