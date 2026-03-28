Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Питтсбург 2026
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Netflix повысил цены на подписку перед боем Роузи — Карано

Комментарии

Стриминговая платформа Netflix увеличила стоимость всех тарифных планов незадолго до турнира MVP, главным событием которого станет возвращение Ронды Роузи. Об этом сообщает MMAMania, Экс-чемпионка UFC встретится с Джиной Карано 16 мая в Лос-Анджелесе. В карде также примут участие Фрэнсис Нганну, Нейт Диас и Жуниор дос Сантос. Турнир будет эксклюзивно показан на Netflix.

Новые цены для подписчиков в США:

Стандартный с рекламой — $ 8,99 в месяц (прежняя стоимость — $ 6,99).

Стандартный без рекламы — $ 19,99 (было $ 15,49).

Премиум без рекламы — $26,99 (было $22,99).

Повышение цен произошло на фоне подготовки к масштабному шоу MVP, которое станет одним из самых громких событий в женских ММА за последние годы. Напомним, Роузи завершила карьеру в 2016 году после двух поражений нокаутом, а Карано не выходила в клетку с 2009 года. MVP — промоушен бойца Джейка Пола.

Материалы по теме
Крис Сайборг ответила на оскорбления Роузи, Ронда назвала её «cтероидной сукой»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android