Netflix повысил цены на подписку перед боем Роузи — Карано

Стриминговая платформа Netflix увеличила стоимость всех тарифных планов незадолго до турнира MVP, главным событием которого станет возвращение Ронды Роузи. Об этом сообщает MMAMania, Экс-чемпионка UFC встретится с Джиной Карано 16 мая в Лос-Анджелесе. В карде также примут участие Фрэнсис Нганну, Нейт Диас и Жуниор дос Сантос. Турнир будет эксклюзивно показан на Netflix.

Новые цены для подписчиков в США:

Стандартный с рекламой — $ 8,99 в месяц (прежняя стоимость — $ 6,99).

Стандартный без рекламы — $ 19,99 (было $ 15,49).

Премиум без рекламы — $26,99 (было $22,99).

Повышение цен произошло на фоне подготовки к масштабному шоу MVP, которое станет одним из самых громких событий в женских ММА за последние годы. Напомним, Роузи завершила карьеру в 2016 году после двух поражений нокаутом, а Карано не выходила в клетку с 2009 года. MVP — промоушен бойца Джейка Пола.