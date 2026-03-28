Ковингтон и Дэнис устроили потасовку на пресс-конференции перед RAF07

Ковингтон и Дэнис устроили потасовку на пресс-конференции перед RAF07
Бывший претендент на титул UFC Колби Ковингтон и боец в полусредней весовой категории Диллон Дэнис едва не подрались во время официальной пресс-конференции перед турниром Real American Freestyle 07. Сообщает MMAmania.com Мероприятие прошло накануне боя, который состоится 28 марта в Тампе.

Словесная перепалка началась с обмена оскорблениями — Дэнис обвинил Ковингтона в долгах казино, тот назвал себя мультимиллионером, после чего диалог скатился к шуткам на тему близких родственников. Когда соперники встали лицом к лицу для традиционного фото, произошла небольшая потасовка — Ковингтон толкнул Дэниса, тот ответил имитацией ударов и показал двойной средний палец. Обоих разняли сотрудники службы безопасности,.

Ковингтон провёл свой предыдущий бой в RAF05, где уверенно победил Люка Рокхолда. Для Дэниса это будет дебют в лиге. Поединок пройдёт по правилам грэпплинга.

