Протеже Нейта Диаса встретится с экс-бойцом UFC на турнире MVP

На турнире Most Valuable Promotions выступит протеже Нейта Диаса Крис Авила. Его соперником станет ещё один ветеран UFC Брэндон Дженкинс. Сообщает MMA Junkie.

33-летний Авила (8-9) долгое время находится под крылом Нейта Диаса. В разгар знаменитого противостояния Диаса с Конором Макгрегором он подписал контракт с UFC, где потерпел два поражения — от Артёма Лобова и Энрике Барсолы. После ухода из организации Авила выступал в боксе, в том числе на турнирах Misfits, и одержал победу над Энтони Петтисом в андеркарде боксёрского поединка Диас — Масвидаль. Событие состоится 16 мая на арене Intuit Dome в Инглвуде и будет транслироваться на Netflix.

34-летний Дженкинс (16-11) провёл два боя в UFC в 2021–2022 годах, оба проиграл. После освобождения он выступал в PFL, лиге кулачных боёв Gamebred и Karate Combat. Несмотря на нестабильные результаты, Дженкинс известен своими зрелищными нокаутами в победных поединках.