Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье: после боя с Конором для меня всё изменилось с точки зрения признания

Дастин Порье: после боя с Конором для меня всё изменилось с точки зрения признания
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался, что поединки с Конором Макгрегором кардинально изменили его карьеру.

«Я дрался 19 лет, но именно после боя с Конором для меня всё изменилось с точки зрения признания. Открылись двери для семинаров и публичных выступлений. Это изменило всё. Участвовал во многих главных боях UFC. Я дрался за пояс и делал всё это, но имя этого парня, чувак...» — заявил Порье в подкасте The Joe Rogan Experience.

Порье дважды побеждал Макгрегора — на UFC 257 в январе 2021 года и на UFC 264 в июле 2021-го. После второго боя ирландец сломал ногу и с тех пор не выходил в октагон.

