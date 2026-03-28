Искандар Зияев победил Тимура Мусаева и стал чемпионом IBA Bare Knuckle в полулёгком весе

В соглавном событии турнира IBA Bare Knuckle 4, который проходит в данную минуту в Санкт-Петербурге, Искандар Зияев завоевал титул чемпиона организации в полулёгком весе, победив одного из самых известных российских кулачников Тимура Мусаева.

Поединок завершился победой Зияева решением большинства судей — 47-47, 48-46, 48-46.

В главном событии вечера российский боец Вагаб Вагабов встретится с легендарным кубинцем Йоэлем Ромеро. Для россиянина это дебют в боях на голых кулаках, тогда как его соперник проводит в этой дисциплине всего второй поединок.

