Главная Бокс/ММА Новости

Искандар Зияев победил Тимура Мусаева и стал чемпионом IBA Bare Knuckle в полулёгком весе

Искандар Зияев победил Тимура Мусаева и стал чемпионом IBA Bare Knuckle в полулёгком весе
В соглавном событии турнира IBA Bare Knuckle 4, который проходит в данную минуту в Санкт-Петербурге, Искандар Зияев завоевал титул чемпиона организации в полулёгком весе, победив одного из самых известных российских кулачников Тимура Мусаева.

Поединок завершился победой Зияева решением большинства судей — 47-47, 48-46, 48-46.

В главном событии вечера российский боец Вагаб Вагабов встретится с легендарным кубинцем Йоэлем Ромеро. Для россиянина это дебют в боях на голых кулаках, тогда как его соперник проводит в этой дисциплине всего второй поединок.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

IBA Bare Knuckle 4: Вагаб Вагабов победил Йоэля Ромеро! Дебют в кула́чке удался
