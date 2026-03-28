UFC подписал контракт с российским чемпионом АСА Вагаевым

Российский боец, чемпион ACA в полусреднем весе Абубакар Вагаев объявил о переходе в UFC. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Теперь, когда контракт с UFC у меня на руках, могу объявить — я перехожу в UFC. Моё пребывание в лиге ACA подошло к концу. Я складываю с себя чемпионские полномочия. Это были интересные 12 лет и почти 30 поединков. Трижды завоёван пояс, это наше наследие. Спасибо организации, что вошли в моё положение и пошли навстречу. Со своей стороны я также всегда шёл навстречу любимой лиге. Теперь пришло время двигаться в другом направлении», — написал Вагаев на своей странице в социальной сети.

Боец также выразил благодарность Рамзану Кадырову за поддержку на протяжении всего спортивного пути и отдельно поблагодарил Хамзата Чимаева, который, по его словам, сыграл ключевую роль в подписании контракта с UFC.

