Вагаб Вагабов победил Йоэля Ромеро в дебютном бою на голых кулаках

Российский боец Вагаб Вагабов одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро в главном событии турнира IBA Bare Knuckle 4 в Санкт-Петербурге.

Судьи единогласно отдали победу россиянину — 48-47, 48-47, 49-46.

В третьем раунде Ромеро отправил Вагабова в нокдаун (хотя сам Вагаб утверждал, что кубинец попал в руку), однако россиянин сумел продолжить бой и переломить ход поединка. Для Вагабова это был дебют в боях на голых кулаках. Ромеро проводил в этой дисциплине всего второй бой.

В соглавном событии вечера Искандар Зияев победил Тимура Мусаева решением большинства судей (47-47, 48-46, 48-46) и стал чемпионом IBA Bare Knuckle в полулёгком весе.