PFL Питтсбург 2026
«Чувствую себя живой». Карано — о возвращении в бои спустя 17 лет

Бывшая звезда UFC Джина Карано опубликовала в социальных сетях эмоциональное сообщение о предстоящем бое с Рондой Роузи. Спортсменка поделилась фотографией с американским флагом, подписав её откровенными словами о своём пути к возвращению в октагон.

«Не знала, что буду стоять здесь год назад. Не знала, смогу ли. Теперь знаю, что смогу. Я так счастлива, что сказала «да». Благодарна. Чувствую себя по-настоящему живой», — написала Карано на своей странице в социальных сетях.

Бой Роузи и Карано возглавит турнир MVP, который состоится 16 мая на арене Intuit Dome в Инглвуде (Калифорния) и будет транслироваться на Netflix. Для Роузи это также станет первым поединком в ММА после двух поражений нокаутом в 2015 и 2016 годах, далее она завершила карьеру.

