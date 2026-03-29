Подруга Царукяна ответила на критику после инцидента с Пулласом на пресс-конференции RAF 7

Подруга бойца UFC Армана Царукяна и блогер Нина-Мари Даниэль, более известная как Нина Драма, ответила блогеру Стини (One Night with Steiny), который назвал её поведение неуместным после того, как она отчитала борца вольного стиля Джорджио Пулласа за предложение купить свидание с ней. Инцидент произошёл на пресс-конференции перед реваншем Царукяна и Пулласа на турнире RAF 07.

«Стейни, ты уже годами просишь меня принять участие в твоём подкасте. Я тебе отказывала… Тогда ты попросил Джона, чтобы он меня пригласил… Я ответила: «Нет»… Ты обратился к команде Армана… Я ответила: «Нет». Ты ужасный контентмейкер, не изучаешь своих гостей… Просто едешь на хвосте у Кайла, Брэдли, Stevewilldoit, Боба Менери (настоящих талантливых контентмейкеров).

Без привлекательных девушек в твоём подкасте никто бы его не смотрел. Ты избалованный ребёнок без навыков ведения интервью, ты обижен, что я столько раз говорила тебе «нет». Работай над своим мастерством и стань лучше.

Наконец, есть разница между тем, чтобы быть частью шутки, и тем, чтобы тебя использовали для шутки — я не позволю кому-то использовать меня для своей рекламы. Но ты не поймёшь этой разницы, потому что всё, что делаешь, — это используешь людей и ожидаешь, что они будут с этим согласны. Иди на хрен и не лезь в мои личные сообщения», — написала Нина в своём аккаунте в социальной сети Х.