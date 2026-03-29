PFL Питтсбург 2026
Главная Бокс/ММА Новости

Мозес Итаума победил Джермейна Франклина в 5-м раунде, 29 марта, 2026

Мозес Итаума нокаутировал Джермейна Франклина на турнире в Манчестере
В ночь с 28 на 29 марта мск на площадке спортивного комплекса «Co-op Live Arena» в британском Манчестере прошёл вечер профессионального бокса Queensberry Promotions «Великолепная семёрка», главным событием которого стал бой в супертяжёлом весе между 21-летним британцем Мозесом Итаумой и 32-летним американцем Джермейном Франклином.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Мозес Итаума (W) — Джермейн Франклин
29 марта 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Мозес Итаума
Окончено
KO
Джермейн Франклин

Бой завершился победой Итаумы нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, на счету Мозеса Итаумы стало 14 поединков в профессиональном боксе, во всех он одержал победы, 12 из которых — нокаутом. Франклин, в свою очередь, в 27 профессиональных поединках оформил 24 победы (15 нокаутом) и потерпел три поражения.

