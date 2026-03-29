Джо Пайфер нокаутировал Исраэля Адесанью на турнире UFC Fight Night 271

В Сиэтле состоялся турнир UFC Fight Night 271, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей из Нигерии и американцем Джо Пайфером.

Бой завершился победой Пайфера — он одолел Адесанью техническим нокаутом во втором раунде, уверенно переломив ход встречи.

Последний поединок Адесаньи состоялся в феврале 2025 года на UFC Fight Night 250, где он уступил Нассурдину Имавову техническим нокаутом во втором раунде. Всего в активе новозеландца 24 победы и шесть поражений.

Пайфер последний раз выходил в октагон в октябре 2025 года на UFC 320, одержав победу удушающим приёмом над Абусупьяном Магомедовым во втором раунде. В его послужном списке 16 побед и три поражения.

Адесанья занялся грэпплингом с Хукером перед боем в UFC