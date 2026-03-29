Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира UFC Fight Night 271 с главным боем Адесанья — Пайфер

В Сиэтле состоялся турнир UFC Fight Night 271. В главном поединке вечера Джо Пайфер одержал досрочную победу над Исраэлем Адесаньей, завершив бой техническим нокаутом во втором раунде (4:18). В соглавном событии Алекса Грассо нокаутировала Мэйси Барбер в первом раунде (2:42).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с остальными результатами турнира.

Другие результаты турнира:

  • Майкл Кьеза победил Нико Прайса удушающим приёмом (rear-naked choke) в первом раунде (1:03)
  • Леррон Даглас нокаутировал Джулиана Эроса в первом раунде (3:33)
  • Юсри Белгаруи победил Мансура Абдул-Малика техническим нокаутом в третьем раунде (3:39)
  • Терренс МакКинни остановил Кайла Нельсона техническим нокаутом в первом раунде (0:24)
  • Тофик Мусаев одолел Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей (29–28, 29–27, 30–27)
  • Лэнс Гибсон победил Чейз Хупера техническим нокаутом в первом раунде (2:56)
  • Тайрелл Форчун оказался сильнее Марчина Тыбуры единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28)
  • Кейси О’Нилл нокаутировала Габриэллу Фернандеса в первом раунде (3:11)
  • Навахо Стирлинг победил Бруно Лопеса техническим нокаутом во втором раунде (4:05)
  • Поединок между Рики Симоном и Адрианом Янезом завершился вничью решением большинства судей в пользу Симона (29–28, 28–28, 28–28)
  • Алексия Тайнара победила Бруну Брасилу единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27)

