Результаты турнира UFC Fight Night 271 с главным боем Адесанья — Пайфер

В Сиэтле состоялся турнир UFC Fight Night 271. В главном поединке вечера Джо Пайфер одержал досрочную победу над Исраэлем Адесаньей, завершив бой техническим нокаутом во втором раунде (4:18). В соглавном событии Алекса Грассо нокаутировала Мэйси Барбер в первом раунде (2:42).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с остальными результатами турнира.

Другие результаты турнира:

Майкл Кьеза победил Нико Прайса удушающим приёмом (rear-naked choke) в первом раунде (1:03)

Леррон Даглас нокаутировал Джулиана Эроса в первом раунде (3:33)

Юсри Белгаруи победил Мансура Абдул-Малика техническим нокаутом в третьем раунде (3:39)

Терренс МакКинни остановил Кайла Нельсона техническим нокаутом в первом раунде (0:24)

Тофик Мусаев одолел Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей (29–28, 29–27, 30–27)

Лэнс Гибсон победил Чейз Хупера техническим нокаутом в первом раунде (2:56)

Тайрелл Форчун оказался сильнее Марчина Тыбуры единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28)

Кейси О’Нилл нокаутировала Габриэллу Фернандеса в первом раунде (3:11)

Навахо Стирлинг победил Бруно Лопеса техническим нокаутом во втором раунде (4:05)

Поединок между Рики Симоном и Адрианом Янезом завершился вничью решением большинства судей в пользу Симона (29–28, 28–28, 28–28)

Алексия Тайнара победила Бруну Брасилу единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27)

