PFL Питтсбург 2026
Татьяна Постарнакова победила Элору Дану единогласным решением судей на турнире PFL
В эти минуты в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) промоушен Professional Fighters League (PFL) проводит свой очередной турнир. Свой поединок в рамках вечера боёв провела 25-летняя россиянка Татьяна Постарнакова. Она одолела 27-летнюю бразильянка Элору Дану.

PFL 2026. PFL Pittsburgh, Питтсбург, США
Татьяна Постарнакова (W) — Элора Дана
29 марта 2026, воскресенье. 02:50 МСК
Татьяна Постарнакова
Окончено
UD
Элора Дана

Бой продлился все три раунда. Россиянка была объявлена победительницей единогласным решением судей.

На счету Татьяны в смешанных единоборствах восемь боёв, в которых она одержала семь побед. Четырежды она выигрывала сабмишенами, один раз нокаутировала соперницу, и ещё один — победила досрочно. Единственное поражение потерпела раздельным судейским решением. Её соперница Дана после данного поединка имеет восемь побед и два поражение.

