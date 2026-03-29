Татьяна Постарнакова победила Элору Дану единогласным решением судей на турнире PFL

В эти минуты в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) промоушен Professional Fighters League (PFL) проводит свой очередной турнир. Свой поединок в рамках вечера боёв провела 25-летняя россиянка Татьяна Постарнакова. Она одолела 27-летнюю бразильянка Элору Дану.

Бой продлился все три раунда. Россиянка была объявлена победительницей единогласным решением судей.

На счету Татьяны в смешанных единоборствах восемь боёв, в которых она одержала семь побед. Четырежды она выигрывала сабмишенами, один раз нокаутировала соперницу, и ещё один — победила досрочно. Единственное поражение потерпела раздельным судейским решением. Её соперница Дана после данного поединка имеет восемь побед и два поражение.