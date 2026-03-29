Адесанья отреагировал на поражение Пайферу, сделав резкое заявление о будущем в UFC
В Сиэтле состоялся турнир UFC Fight Night 271, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей и американцем Джо Пайфером.
UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер (W)
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Джо Пайфер
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья
Бой завершился победой Пайфера — он одолел Адесанью техническим нокаутом во втором раунде, сумев переломить ход встречи и довести её до досрочного завершения.
После поединка Адесанья эмоционально прокомментировал своё поражение: «Я, б**ть, ни за что не уйду. Меня не остановить. Меня могут побить, но я навсегда останусь непобеждённым».
Всего в активе Адесаньи 24 победы и шесть поражений, тогда как у Пайфера — 16 побед при трёх поражениях.
