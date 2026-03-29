Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Питтсбург 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья отреагировал на поражение Пайферу, сделав резкое заявление о будущем в UFC

Комментарии

В Сиэтле состоялся турнир UFC Fight Night 271, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей и американцем Джо Пайфером.

UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер (W)
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Джо Пайфер
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья

Бой завершился победой Пайфера — он одолел Адесанью техническим нокаутом во втором раунде, сумев переломить ход встречи и довести её до досрочного завершения.

После поединка Адесанья эмоционально прокомментировал своё поражение: «Я, б**ть, ни за что не уйду. Меня не остановить. Меня могут побить, но я навсегда останусь непобеждённым».

Всего в активе Адесаньи 24 победы и шесть поражений, тогда как у Пайфера — 16 побед при трёх поражениях.

О'Мэлли спаррингует с Адесаньей

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android