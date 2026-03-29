Арман Царукян победил Джорджио Пулласа в реванше на турнире по борьбе

Состоялся поединок по борьбе в рамках турнира RAF 07, в котором второй номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян вновь встретился с американским борцом и блогером Джорджио Пулласом.

Царукян уверенно подтвердил своё превосходство и во второй раз одержал победу над Пулласом. На этот раз схватка завершилась со счётом 9:3 в пользу армянского бойца. Таким образом, Царукян закрепил преимущество в очном противостоянии после скандальной первой победы.

Напомним, первое противостояние получилось относительно равным, однако победу тогда отдали Арману Царукяну. После того поединка вспыхнула массовая потасовка с участием представителей команд обоих спортсменов.

