Себастьян Фундора победил Кита Турмана техническим нокаутом в шестом раунде

В ночь с 28 на 29 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся боксёрский вечер от The Ring. В главном бою чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора (24-1-1, 15 KO) провёл защиту против соотечественника Кита Турмана (31-2, 23 KO).

Бой продлился лишь шесть неполных раундов. Победу техническим нокаутом одержал Фундора.

Себастьяну Фундоре 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2024-го стал объединённым чемпионом мира в первом среднем весе, победив раздельным судейским решением австралийца Тима Цзю. В активе Фундоры теперь 24 победы (15 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

Киту Турману 37 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году, в 2015-м стал регулярным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в марте 2017-го – объединённым чемпионом. Единственное поражение потерпел от филиппинца Мэнни Пакьяо. У Турмана второе поражение в карьере при 31 победе.