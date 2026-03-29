Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Конора Макгрегора и бое Ислама Махачева

Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Конора Макгрегора и бое Ислама Махачева
Глава UFC Дана Уайт прокомментировал возможное возвращение Конора Макгрегора в октагон.

Пресс-конференция состоялась после турнира UFC Fight Night 271 в Сиэтле. Отвечая на вопрос о потенциальном поединке Макгрегора в июле, Уайт дал осторожный комментарий: «Возможно. Но пока ничего не решено. Даже близко нет договорённостей. Я настроен оптимистично».

При этом Уайт отдельно отметил, что Ислам Махачев, вероятно, проведёт свой следующий бой в августе, в то время как его менеджер сообщал о том, что для бойца готовят поединок на июль.

Напомним, в главном событии сегодняшнего вечера Исраэль Адесанья техническим нокаутом проиграл Джо Пайферу.

Майк Тайсон встретился с Конором Макгрегором

