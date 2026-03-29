Колби Ковингтон победил Диллона Дэниса в схватке на турнире RAF

38-летний американский представитель смешанных единоборств Колби Ковингтон, известный по своим выступлениям в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC), вышел победителем из грэпплинг-схватки со своим 32-летним соотечественником Диллоном Дэнисом на турнире Real American Freestyle (RAF) 07.

Ковингтон провёл свой предыдущий бой в RAF 05, где уверенно победил Люка Рокхолда. Для Дэниса это был дебют в лиге.

Ковингтон и Дэнис едва не подрались во время официальной пресс-конференции перед этим турниром. Словесная перепалка началась с обмена оскорблениями — Дэнис обвинил Ковингтона в долгах казино, тот назвал себя мультимиллионером, после чего диалог скатился к шуткам на тему близких родственников.

