Бонусы турнира UFC Fight Night 271, на котором Пайфер победил Адесанью

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о бонусах турнира UFC Fight Night 271, который прошёл в ночь с 28 на 29 марта в Сиэтле (США) на арене Climate Pledge Arena.

Лучшее выступление вечера (бонусы — $ 100 тыс.) — Джо Пайфер и Алекса Грассо.

Лучший бой вечера (бонусы — $ 100 тыс.) — Тофик Мусаев — Игнасио Баамондес.

Также по $ 25 тыс. получили все остальные бойцы, которые одержали досрочные победы и не провалили взвешивание: Навахо Стирлинг, Кейси О’Нилл, Лэнс Гибсон-младший, Терренс Маккинни, Юсри Белгаруи, Лерриан Дуглас и Майкл Кьеза.

Напомним, в главном бою вечера Джо Пайфер техническим нокаутом во втором раунде победил бывшего чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью.