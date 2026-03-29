Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бонусы турнира UFC Fight Night 271, на котором Пайфер победил Адесанью

Комментарии

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о бонусах турнира UFC Fight Night 271, который прошёл в ночь с 28 на 29 марта в Сиэтле (США) на арене Climate Pledge Arena.

Лучшее выступление вечера (бонусы — $ 100 тыс.) — Джо Пайфер и Алекса Грассо.

Лучший бой вечера (бонусы — $ 100 тыс.) — Тофик Мусаев — Игнасио Баамондес.

Также по $ 25 тыс. получили все остальные бойцы, которые одержали досрочные победы и не провалили взвешивание: Навахо Стирлинг, Кейси О’Нилл, Лэнс Гибсон-младший, Терренс Маккинни, Юсри Белгаруи, Лерриан Дуглас и Майкл Кьеза.

Напомним, в главном бою вечера Джо Пайфер техническим нокаутом во втором раунде победил бывшего чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью.

Материалы по теме
Адесанья отреагировал на поражение от Пайфера, сделав резкое заявление о будущем в UFC
Материалы по теме
Новый Фергюсон? Адесанья проиграл четвёртый бой подряд
Новый Фергюсон? Адесанья проиграл четвёртый бой подряд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android