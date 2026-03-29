Мейвезер заявил, что бой с Пакьяо будет выставочным

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший раскрыл подробности своего поединка с Мэнни Пакьяо. По словам американца, их встреча пройдёт в формате выставочного боя, а не профессионального.

«На самом деле это не бой, а выставка. Знаете, у меня также запланирована выставка с Майком Тайсоном», — цитирует The Ring.

Ранее организаторы официально подтвердили, что Мейвезер и Пакьяо проведут повторный поединок 19 сентября 2026 года. Первый бой между ними состоялся в мае 2015 года и завершился победой американца единогласным решением судей. Поединок стал самым кассовым в истории бокса на тот момент, собрав более 4,6 миллиона платных трансляций.