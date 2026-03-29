Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мейвезер заявил, что бой с Пакьяо будет выставочным

Комментарии

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший раскрыл подробности своего поединка с Мэнни Пакьяо. По словам американца, их встреча пройдёт в формате выставочного боя, а не профессионального.

«На самом деле это не бой, а выставка. Знаете, у меня также запланирована выставка с Майком Тайсоном», — цитирует The Ring.

Ранее организаторы официально подтвердили, что Мейвезер и Пакьяо проведут повторный поединок 19 сентября 2026 года. Первый бой между ними состоялся в мае 2015 года и завершился победой американца единогласным решением судей. Поединок стал самым кассовым в истории бокса на тот момент, собрав более 4,6 миллиона платных трансляций.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android