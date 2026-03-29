«Посмотрим, сможет ли он перестать пить пиво». Царукян — о схватке с Ковингтоном

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Россию и Армению, Арман Царукян после победы над Джорджио Пулласом на RAF 7 рассказал о ближайших планах. Боец намерен встретиться с экс-претендентом UFC Колби Ковингтоном в лиге RAF, а затем стать запасным в объединительном поединке между Илией Топурией и Джастином Гэтжи, который возглавит турнир UFC 14 июня в Белом доме.

«Я буду запасным. При этом хочу оставаться активным и, может быть, выступлю в RAF в следующем месяце или в мае – посмотрим, когда Колби будет готов, сможет ли он перестать пить пиво и согнать вес. Что касается UFC, если не придётся выходить на замену, я готов драться с победителем, но у организации другой план для меня», — приводит слова Царукяна пресс-служба RAF.

Ранее тренер россиянина сообщил, что его бой в UFC уже назначен. Наиболее вероятные соперники — Чарльз Оливейра или Бенуа Сен-Дени.