Царукян — о следующем поединке: этим летом за любой пояс

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Россию и Армению, Арман Царукян высказался о своих планах в промоушене Даны Уайта.

«Этим летом я обязательно буду драться за пояс, за любой пояс, будь то BMF или настоящий пояс», — сказал Царукян на YouTube-канале The Schmo.

В ночь на 29 марта Арман сошёлся в грэпплинг-схватке с американским борцом и блогером Джорджио Пулласом. Их встреча стала реваншем. На этот раз схватка завершилась со счётом 9:3 в пользу армянского бойца. Таким образом, Царукян закрепил преимущество в очном противостоянии после скандальной первой победы, где после схватки он напал на Джорджио и ударил его, что привело к массовой драке.