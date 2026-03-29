Царукян — после победы над Пулласом: как же я хотел дать ему пощёчину

Российский легковес Арман Царукян в эмоциональной форме высказался после поединка с американцем Джорджио Пулласом, который состоялся на турнире RAF 7.

«Как же я хотел дать ему пощечину», — заявил Царукян в разговоре с Ниной Драмой после схватки, в которой он одержал уверенную победу со счётом 9-3.

Напомним, это был реванш между соперниками. Первый бой также остался за россиянином.

После победы Царукян рассказал о планах провести поединок с экс-претендентом UFC Колби Ковингтоном в лиге RAF, а затем стать запасным в объединительном титульном бою UFC Freedom 250 между Илией Топурией и Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня в Белом доме.

