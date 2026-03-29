Шевченко — о женщинах в ММА: у мужчины нет преимущества в технике

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, объяснила, почему женщины имеют право на участие в ММА.

«Есть ли у мужчины преимущество в физической силе? Да, есть. Есть ли у мужчины преимущество в технике? Нет, его нет. Всё, чему человек может научиться, приобретается в равной степени. Небольшое природное преимущество в физической силе никоим образом не делает человека более или менее подходящим для занятий боевыми искусствами.

ММА — самая сбалансированная и современная дисциплина среди всех боевых искусств. Поэтому это дисциплина, которой и мужчины, и женщины должны заниматься в полной мере! Полностью в зависимости от их личных желаний и устремлений!» — написала Шевченко в социальной сети Х.