Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шевченко — о женщинах в ММА: у мужчины нет преимущества в технике

Комментарии

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, объяснила, почему женщины имеют право на участие в ММА.

«Есть ли у мужчины преимущество в физической силе? Да, есть. Есть ли у мужчины преимущество в технике? Нет, его нет. Всё, чему человек может научиться, приобретается в равной степени. Небольшое природное преимущество в физической силе никоим образом не делает человека более или менее подходящим для занятий боевыми искусствами.

ММА — самая сбалансированная и современная дисциплина среди всех боевых искусств. Поэтому это дисциплина, которой и мужчины, и женщины должны заниматься в полной мере! Полностью в зависимости от их личных желаний и устремлений!» — написала Шевченко в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android