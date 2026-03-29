Олимпийский чемпион по борьбе и экс-чемпион WWE оценил борцовские навыки Царукяна

57-летнйи американский олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший рестлер Курт Энгл, известный по своим выступлениям в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) и Total Nonstop Action Wrestling (TNA), комплиментарно высказался о втором номере рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющим Россию и Армению, Армане Царукяне.

«Арман Царукян — настоящий профессионал; он может буквально прямо сейчас заняться олимпийской борьбой и выступить по-настоящему хорошо», — сказал Энгл на YouTube-канале The Schmo.

В ночь на 29 марта на турнире RAF 07 Царукян в грэпплинг-схватке одержал победу над американским борцом и блогером Джорджио Пулласом.

