Ислам Махачев поддержал пострадавших от наводнения в Дагестане

Ислам Махачев поддержал пострадавших от наводнения в Дагестане
34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поддержал пострадавших от наводнения в Дагестане и разместил в своих социальных сетях хадис из сборников «Сахих аль-Бухари» и «Сахих Муслим».

«Какое бы утомление, болезнь, тревога, печаль, обида или скорбь ни постигали мусульманина – даже если это укол колючки – Аллах непременно искупит этим часть его грехов», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Махачев также обратился к тем, кто лишился имущества. «Пусть Всевышний возместит утраты и дарует лучшее», — добавил он.

Напомним, что на этой неделе в Дагестане произошло крупнейшее за 107 лет наводнение. В Махачкале и Хасавюртовском районе ввели режим ЧС, на всей территории республики — режим повышенной готовности.

