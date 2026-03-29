Адесанья — о турнире в Белом доме: толпа в костюмах, которой всё равно на ММА

36-летний нигерийский боец и бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объяснил, почему ему не нравится идея провести турнир UFC в Белом доме.

«Но я надеюсь, что там будут болельщики. Настоящие фанаты ММА. Я бы не очень хотел драться перед толпой в костюмах, которой на самом деле всё равно на ММА», — приводит слова Адесаньи издание Athlon Sports.

В главном событии турнира UFC Freedom 250 состоится объединительный бой в лёгком весе между Илией Топурией и Джастином Гэтжи, в соглавном Алекс Перейра встретится с Сирилем Ганом за временный титул в тяжёлом весе. В карде также значатся Шон О’Мэлли и Майкл Чендлер.