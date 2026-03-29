Деметриус Джонсон будет введён в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон станет членом Зала славы лиги. Об этом сообщает пресс-служба промоушена в социальных сетях.

39-летний американец, известный по прозвищу Могучий мышонок, завершил карьеру в 2024 году. За время выступлений в UFC он установил рекорд по количеству защит титула в своём дивизионе — 11 подряд. Всего за карьеру у Джонсона 33 победы, четыре поражения и одна ничья.

Помимо главного ММА-промоушена мира, Джонсон выступал в азиатской лиге ONE, где также завоевал чемпионский титул. Джонсон считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств вне зависимости от весовой категории. Дата церемонии включения в Зал славы будет объявлена дополнительно.

