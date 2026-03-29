Бивол проведёт следующий бой против немецкого боксёра в Екатеринбурге — инсайдер

35-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол проведёт следующий поединок против обязательного претендента по линии IBF немца Михаэля Айферта на турнире организации RCC в Екатеринбурге в мае. Об этом сообщил авторитетный американский спортивный обозреватель и инсайдер Дэн Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт первый с февраля 2025 года бой на турнире, который возглавит поединок между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном в Египте 23 мая.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.