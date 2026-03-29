Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Умар Кремлёв заявил, что результат боя Вагабов — Ромеро пересматривается комиссией

Умар Кремлёв заявил, что результат боя Вагабов — Ромеро пересматривается комиссией
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что результат боя на голых кулаках между россиянином Вагабом Вагабовым и кубинцем Йоэлем Ромеро пересматривается специально созданной комиссией.

«Касаемо боя Вагабов VS Ромеро: сейчас идёт пересмотр боя, создана судебная комиссия, разбираемся. IBA за справедливость. Матч-реванш обязательно состоится!» — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.

Напомним, противостояние Вагабова и Ромеро стало главным событием турнира IBA Bare Knuckle 4. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Вагабова единогласным решением судей, что вызвало недовольство у многих зрителей и фанатов.

