Умар Кремлёв заявил, что результат боя Вагабов — Ромеро пересматривается комиссией

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что результат боя на голых кулаках между россиянином Вагабом Вагабовым и кубинцем Йоэлем Ромеро пересматривается специально созданной комиссией.

«Касаемо боя Вагабов VS Ромеро: сейчас идёт пересмотр боя, создана судебная комиссия, разбираемся. IBA за справедливость. Матч-реванш обязательно состоится!» — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.

Напомним, противостояние Вагабова и Ромеро стало главным событием турнира IBA Bare Knuckle 4. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Вагабова единогласным решением судей, что вызвало недовольство у многих зрителей и фанатов.