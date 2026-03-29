«Что ж такое, мужик!» Нганну отреагировал на досрочное поражение Адесаньи в бою с Пайфером

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение своего друга и экс-обладателя титула UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи в бою с 14-м номером рейтинга UFC в категории до 84 кг американцем Джо Пайфером. Поединок завершился победой представителя США техническим нокаутом во втором раунде.

«Что ж такое, мужик! Держи голову выше, Повелитель стилей», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х.

Для Адесаньи поражение в поединке с Пайфером стало четвёртым подряд. А для Джо, в свою очередь, победа над Исраэлем стала четвёртой подряд и 16-й на профессиональном уровне.