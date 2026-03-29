Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Что ж такое, мужик!» Нганну отреагировал на досрочное поражение Адесаньи в бою с Пайфером

«Что ж такое, мужик!» Нганну отреагировал на досрочное поражение Адесаньи в бою с Пайфером
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение своего друга и экс-обладателя титула UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи в бою с 14-м номером рейтинга UFC в категории до 84 кг американцем Джо Пайфером. Поединок завершился победой представителя США техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер (W)
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Джо Пайфер
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья

«Что ж такое, мужик! Держи голову выше, Повелитель стилей», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х.

Для Адесаньи поражение в поединке с Пайфером стало четвёртым подряд. А для Джо, в свою очередь, победа над Исраэлем стала четвёртой подряд и 16-й на профессиональном уровне.

Материалы по теме
Новый Фергюсон? Адесанья проиграл четвёртый бой подряд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android