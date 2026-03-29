Дана Уайт поделился мнением о поражении Адесаньи в бою с Пайфером

Президент UFC Дана Уайт высказался о выступлении бывшего чемпиона UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи в поединке с 14-м номером рейтинга UFC в категории до 84 кг американцем Джо Пайфером. Бой завершился победой представителя США техническим нокаутом во втором раунде.

«Мне показалось, что [Адесанья] выглядел хорошо. Он выглядел быстрым и использовал выгодные углы [для атак]. Да, мне показалось, что Исраэль отлично выглядел», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC в Сиэтле.

Для Адесаньи поражение в поединке с Пайфером стало четвёртым подряд. А для Джо, в свою очередь, победа над Исраэлем стала четвёртой подряд и 16-й на профессиональном уровне.