Арман Царукян сообщил, что будет страховать бой Топурия — Гэтжи на турнире в Белом доме

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что будет страховать поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

«Итак, Топурия скоро проведёт бой, и теперь он говорит: «Да, если руководство UFC мне скажет, то я буду драться с Арманом». Но у него скоро бой, а я буду страховать его и готов выйти на замену, если что-то случится [с Топурией или Гэтжи]. Останусь активным», — приводит слова Царукяна портал Bloody Elbow.