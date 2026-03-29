Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом за титул Hype FC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с чемпионом лиги Misfits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом на турнире Hype FC в Бразилии. Ивент состоится 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Схватка пройдёт по правилам «Submission Only», то есть победить можно, только финишировав соперника. На кону противостояния также будет стоять титул организации, который удерживает Ахалкалакец.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.