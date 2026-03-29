Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом за титул Hype FC

Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом за титул Hype FC
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с чемпионом лиги Misfits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом на турнире Hype FC в Бразилии. Ивент состоится 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба Hype FC

Схватка пройдёт по правилам «Submission Only», то есть победить можно, только финишировав соперника. На кону противостояния также будет стоять титул организации, который удерживает Ахалкалакец.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Материалы по теме
Царукяну пора думать о других лигах. Борьба — круто, но ситуацию не исправит
Царукяну пора думать о других лигах. Борьба — круто, но ситуацию не исправит
