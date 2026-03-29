«У этого мелкого армянского карлика нет шансов». Ковингтон оставил послание Царукяну

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон оставил послание второму номеру рейтинга UFC в лёгком весе, представляющему Армению и Россию, Арману Царукяну.

«У этого маленького армянского карлика нет ни единого шанса. Раздели со мной ковёр в RAF — и я уничтожу тебя», — приводит слова Ковингтона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Колби 38 лет. В своём профессиональном рекорде американский боец имеет 17 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и пять поражений. В ходе своей карьеры в UFC Ковингтон трижды дрался за абсолютный титул чемпиона UFC, но ни разу не смог взять верх.