Ковингтон: Диллон силён, как 27 человек. Дэнис заставил Хабиба завершить карьеру

Ковингтон: Диллон силён, как 27 человек. Дэнис заставил Хабиба завершить карьеру
Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон сделал неожиданное заявление в адрес чемпиона Misfits в полутяжёлом весе соотечественника Диллона Дэниса.

«Диллон силён, как 27 человек. Он явно одолел всех этих дагестанцев. Этот парень заставил Хабиба завершить карьеру. Все знают, что Диллон победил бы Хабиба в бою», — приводит слова Ковингтона аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Колби 38 лет. В своём профессиональном рекорде американский боец имеет 17 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и пять поражений. В ходе своей карьеры в UFC Ковингтон трижды дрался за абсолютный титул чемпиона UFC, но ни разу не смог взять верх.

