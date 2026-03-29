Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Пайфер признался, что был близок к суициду накануне боя с Адесаньей

Комментарии

14-й номер рейтинга UFC в среднем весе американец Джо Пайфер признался, что был близок к самоубийству накануне поединка с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Их встреча стала главным событием турнира UFC в Сиэтле и завершилась победой Джо техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер (W)
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Джо Пайфер
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья

«Несколько недель назад я чуть не покончил с собой. Но я обрёл бога, и ненавижу плакать, так что буду держаться. Бог восстановил меня, детка. Это единственная причина, по которой я здесь! Я родился в хаосе и неблагополучной семье, как и многие дети. Моя история не такая уж особенная по сравнению с другими.

Я стал жертвой собственного саморазрушения. У меня были проблемы с похотью. У меня был этот токсичный цикл преодоления трудностей, ничего связанного с наркотиками или чем-то подобным, но мне приснился сон, в котором я испытывал отвращение к тому, кто я есть. Я разбил сердца многим людям вокруг меня, и особенно одному человеку, которого больше никогда не обижу. И, чёрт возьми, просто испытывал отвращение к самому себе. Поэтому пошёл и обратился к психотерапевту», — приводит слова Пайфера портал MMA Mania.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android