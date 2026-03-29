Джо Пайфер признался, что был близок к суициду накануне боя с Адесаньей

14-й номер рейтинга UFC в среднем весе американец Джо Пайфер признался, что был близок к самоубийству накануне поединка с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Их встреча стала главным событием турнира UFC в Сиэтле и завершилась победой Джо техническим нокаутом во втором раунде.

«Несколько недель назад я чуть не покончил с собой. Но я обрёл бога, и ненавижу плакать, так что буду держаться. Бог восстановил меня, детка. Это единственная причина, по которой я здесь! Я родился в хаосе и неблагополучной семье, как и многие дети. Моя история не такая уж особенная по сравнению с другими.

Я стал жертвой собственного саморазрушения. У меня были проблемы с похотью. У меня был этот токсичный цикл преодоления трудностей, ничего связанного с наркотиками или чем-то подобным, но мне приснился сон, в котором я испытывал отвращение к тому, кто я есть. Я разбил сердца многим людям вокруг меня, и особенно одному человеку, которого больше никогда не обижу. И, чёрт возьми, просто испытывал отвращение к самому себе. Поэтому пошёл и обратился к психотерапевту», — приводит слова Пайфера портал MMA Mania.