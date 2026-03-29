«Люди считают меня сумасшедшим, но это не так». Царукян — о своём характере

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что на самом деле является спокойным, отметив, что даст отпор любому, если кто-то перейдёт черту.

«Я довольно спокойный, все считают меня сумасшедшим, хотя никогда ни к кому не цепляюсь. Если кто-то начнёт нести чушь [в мой адрес], то что-нибудь предприму, но я очень спокойный и простой парень. Не люблю ни с кем конфликтовать, но, если кто-то захочет что-то сделать, я тоже что-нибудь предприму. Люди считают меня сумасшедшим, но это не так», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.