Диллон Дэнис: Макгрегор стал лучше, чем раньше. Тому, с кем он сразится, не поздоровится

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис лестно высказался в адрес своего друга и экс-обладателя титула UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора.

«Честно говоря, я бы сказал, что он похож на прежнего Конора, хотя, на мой взгляд, Макгрегор стал лучше, чем был раньше. Мы переписываемся почти каждый день, созваниваемся. Я видел, как Конор тренируется, как серьёзно ко всему относится — он не поехал на пару турниров BKFC, потому что хотел остаться в лагере и убедиться, что тренируется и делает всё, что должен.

Я рад, что Конор возвращается. Вот почему говорю, что его сложно сравнить с тем Конором, который был раньше. Конор всегда остаётся собой, но этот Макгрегор целеустремлённый, сосредоточенный, тренируется, делает всё, даже то, что не каждый боец делает. Это действительно здорово. Я пишу ему: «Братан, ты сейчас просто уделываешь всех». Как друг я с нетерпением жду его возвращения, и тому, с кем он сразится, точно не поздоровится. Жду не дождусь», — приводит слова Дэниса портал MMA Fighting.