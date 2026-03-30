Диллон Дэнис: нынешняя версия Макгрегора просто размажет Хабиба за две минуты

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис выразил уверенность, что бывший обладатель титула UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор мог бы побить члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова в возможном реванше.

«Нынешняя версия Конора Макгрегора просто размажет Хабиба за две минуты», — приводит слова Дэниса портал MMA Fighting.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.