Арман Царукян заявил о желании стать одним из лучших спортсменов в истории

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился своими амбициями.

«Мой вид спорта — смешанные единоборства. Борьба и грэпплинг — это просто дополнительные занятия. Здесь нет никакого давления, ты просто приходишь, побеждаешь или проигрываешь, и никому до этого нет дела. Я занимаюсь этим ради удовольствия. Люди думают, что у меня нет амбиций, но нет, ребята, я здесь надолго. Хочу не просто заработать денег и стать чемпионом UFC, а стать одним из лучших спортсменов в истории.

Быть лучшим в смешанных единоборствах, быть лучшим в борьбе, показать всем, что я умею бороться. А если руководство UFC разрешит мне заниматься боксом, я буду заниматься им постоянно. Могу боксировать, бороться, заниматься грэпплингом и смешанными единоборствами», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Царукяну пора думать о других лигах. Борьба — круто, но ситуацию не исправит
