Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Адесанья поздравил Пайфера с победой в бою с ним

Адесанья поздравил Пайфера с победой в бою с ним
Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поздравил 14-й номер рейтинга UFC в категории до 84 кг американца Джо Пайфера с победой в поединке с ним.

UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер (W)
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Джо Пайфер
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья

«Я ожидал лучшую версию Джо Пайфера и знал, что это его самый важный бой [в карьере], поэтому он выложится по полной. Джо так и сделал. Ничего удивительного. Этот парень показал себя с лучшей стороны.

Перед боем я сказал, что прошло 13 месяцев и я хочу почувствовать себя в поединке. Пайфер дал мне это ощутить. Как я и сказал ему на взвешивании, они дали мне шанс, теперь моя очередь дать шанс ему. Джо его заслужил, он отлично справился. Так что поздравляю Джо Пайфера», — приводит слова Адесаньи портал MMA Fighting.

