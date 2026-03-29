Адесанья поздравил Пайфера с победой в бою с ним

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поздравил 14-й номер рейтинга UFC в категории до 84 кг американца Джо Пайфера с победой в поединке с ним.

«Я ожидал лучшую версию Джо Пайфера и знал, что это его самый важный бой [в карьере], поэтому он выложится по полной. Джо так и сделал. Ничего удивительного. Этот парень показал себя с лучшей стороны.

Перед боем я сказал, что прошло 13 месяцев и я хочу почувствовать себя в поединке. Пайфер дал мне это ощутить. Как я и сказал ему на взвешивании, они дали мне шанс, теперь моя очередь дать шанс ему. Джо его заслужил, он отлично справился. Так что поздравляю Джо Пайфера», — приводит слова Адесаньи портал MMA Fighting.