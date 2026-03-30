«Готов это сделать». Арман Царукян сообщил, что всё ещё открыт к переходу в полулёгкий вес

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что всё ещё готов к переходу в полулёгкий вес и борьбе за титул в весовой категории до 66 кг.

«Я всё ещё готов это сделать [спуститься в полулёгкий вес и побороться за титул]. Поэтому если мне скажут, что я буду драться в полулёгком весе, то сделаю это. Но мне нужно четыре месяца, чтобы подготовиться к этой весогонке», – сказал Царукян на пресс-конференции после турнира RAF 7.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.